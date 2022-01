Que se aplique la ley a infractores: PRD

El presidente del Comité Directivo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Acapulco, Bulmaro Cabrera Rojas, ironizó que antes de pensar en hacer una reforma a la Constitución Política se debe primero aplicar la ley y poner fin a la complicidad.

Lo anterior lo expresó a pregunta sobre la intención del Congreso de Guerrero de reformar y agregar una adición para que el delito de extorsión sea elevado a grave, lo que consideró que primero se aplique la ley.

Al respecto explicó: "podemos tener las mejores leyes del mundo, pero si estas no se aplican, no tiene caso que se pierda el tiempo haciendo reformas a nuestra Constitución si en los hechos no pasa nada".

El dirigente del partido del sol azteca, Cabrera Rojas, puso como ejemplo la reciente ley que aprobó el Senado de la República, de sancionar económicamente y hasta con 7 años de cárcel a quienes tomen las casetas de peaje, pero de nada sirvió.

Estado Planteará Congreso tipificar la extorsión como delito grave

"Los normalistas de Ayotzinapa casi todos los días se apoderan de las casetas de peaje y piden 100 pesos de cooperación a los automovilistas, sin que nadie les diga nada o hagan algo para retirarlos", precisó.

Por eso defendió sus argumentos de que mientras no se aplique la ley y las autoridades sigan siendo cómplices, de nada sirve tener las mejores leyes del mundo si en Guerrero existe una total indiferencia por defender los derechos de terceros y aplicar la justicia.