¿Qué hice mal?

Hola, ¿sabes? Estaba Dios sentado pensando y un ángel le preguntó: Señor, ¿porque estás tan pensativo? Y él contestó; estoy pensando que hice mal, a los animales le di, tierra, agua, muchos árboles de muchos frutos, plantas comestibles de todas, forman sus manadas con sus jefes que hacen lo mejor posible por su camada, que llegan a pelear, sólo cuando algún jefe de otra manada, invade su territorio o comete algún daño a algún miembro de su camada. Por lo demás, siempre viven en paz y rogando que los humanos, no destruyan sus territorios, o dañen sus ríos, o lagos, o los desvíen y hagan mucho daño a sus manadas.

Pero el humano, me tiene desconcertado, ya que creí había hecho lo mejor, le dí y le puse todo para que viviera en paz, pero no sé qué pasó, inventó una moneda, le puso precio a todo, vendió las tierras que le pertenecían a todos hizo esclavos a muchos hermanos, no permiten que tengan derecho a todo de lo que les dí. Siempre quieren más, y no les importa el daño que hacen, así sean niños también. Buscan la forma de dañar a lo máximo de los seres humanos, con el simple hecho de dominar siempre y de humillar y no recuerdan que lo único que vale en su vida, es su cuerpo qué es por lo que viven, y que llegará el tiempo que su cuerpo volverá a la tierra, ya que tiene un límite. Yo hice al humano para que ayudará a la tierra y a los animales, a proteger el agua, qué es el hogar de muchos, pero no le importa, él sólo quiere dinero, lo demás no le importa, y lo más cruel, es que se olvidó de MÍ. ESE ES MI DOLOR.

Con todo mi cariño y respeto.