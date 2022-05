Que Adela Román se defienda en la ASF: Abelina López

La alcaldesa Abelina López Rodríguez aseguró que no se va distraer más en el tema de la presunta corrupción cometida en la pasada administración y pidió a la ex presidenta Adela Román defenderse ante la Auditoría Superior de la Federación.

Durante su conferencia de prensa de este lunes, en las instalaciones del viejo ayuntamiento en el centro de la ciudad, la presidenta indicó que la Auditoría Superior de la Federación tiene el tema en sus manos.

"Soy una mujer que respeto, yo sólo entregué todos los elementos que me han pedido, no me voy a distraer más en este tema, yo no pienso ir a la cárcel por este tema", expresó la primera edil de la ciudad.

López Rodríguez, insistió que desde el 2020, la pasada administración pagó en 100 millones de pesos la obra de la Riviera Sabana a cinco empresas y ahora muy cómodo, quisieron diera por hecho que esa obra estaba terminada.

Recalcó que se defiendan en la Auditoría Superior de la Federación donde está en tema de las observaciones a la obra, "porque a ella no le toca determinar".

CAPAMA está funcionando bien

Por otro lado, al referirse al tema de la CAPAMA, la alcaldesa aseguró que el organismo operador del agua en la ciudad está trabajando bien pese a los cinco días de protesta que mantuvieron los trabajadores.

Dijo que en la CAPAMA se sigue trabajando bajo el lema del combate a la corrupción y del orden administrativo debido a que es la única forma que se tiene para rescatar a la paramunicipal.