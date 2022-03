Puntos negros son por falta de cultura: Abelina

A seis meses de que la Comisión para la Protección Contra Riesgo Sanitario del Estado de Guerrero (Copriseg) aplicara una alerta sanitaria en Acapulco por la proliferación de puntos negros en sitios a cielo abierto, la alcaldesa Abelina López Rodríguez aseguró que la falta de cultura por parte de la sociedad es la que genera el problema de los tiraderos en la vía pública.

“El tema de la alerta sanitaria no propiamente tiene que ver con la basura, es un conjunto de cosas, no me quitan la alerta por el hecho de poder tener el control en la basura que es uno de los elementos principales, me dicen haber no sólo es eso, sino también se necesita que se garanticen playas limpias, aguas limpias es decir es un conjunto de varios temas en el que varias dependencias deben de intervenir y no sólo se debe exigir, se debe de ayudar a bajar recursos para enfrentarlo”, precisó.

La alcaldesa dijo que, de manera personal, le gusta el reto, y que no tiene ningún problema que la mantengan con alerta sanitaria, porque en esto también están involucradas otras dependencias como la Secretaría de Salud, Conagua, Ecología, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgo Sanitario, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la propia Secretaría de Hacienda.

En su declaración la primera edil al concluir la tercera sesión de cabildo extraordinaria en la que se presentó la propuesta de Presupuesto de Egresos para el 2022, recalcó que falta cultura por parte de la sociedad para enfrentar el problema, “pasa el camión ahorita y al minuto ya viene alguien y pone la bolsa ahí, lo que se requiere es cultura hay que decirlo, pero pasando el diez de abril, yo personalmente voy a ir a hablar con cada uno de los ciudadanos del Centro porque no es que no pasen los camiones lo que necesitamos es cultura en general, es una cuestión cultural”.

Recalcó que no es un tema de que los camiones recolectores de basura de Saneamiento Básico no pasen, sino de falta de una cultura la proliferación de los puntos negros que se generan en las calles del centro de la ciudad, dijo es necesario que la sociedad ayude porque si no se tiene el respaldo, ningún gobierno podrá enfrentar este problema de Acapulco.

Dijo que se habla de la cultura en general, porque no se puede señalar a nadie en particular, en este que es uno de los grandes problemas que se tienen en Acapulco.