Puente de Constituyentes tiene tintes políticos para el proceso electoral: regidor

El regidor de Morena y presidente de la comisión de obras Javier Morlett Macho, afirmó que las críticas en contra de la construcción del puente elevado en Avenida Constituyentes, están fundamentadas debido a que se está violando la ley al no haber sido aprobado por el cabildo.

Asimismo, dijo que está obra fue politizada por la misma presidenta Adela Román Ocampo, al promoverla con fines electoreros para el proceso del 2021 en el que pretende participar.

"No hay que ser expertos en la materia de construcción y movilidad para decir que el puente no es necesario, además de no estar autorizado ni la obra ni el recurso de más de 50 millones de pesos que se está destinando a está construcción de manera irregular, se está desviando el recurso", precisó el edil de Morena.

Abundó, que no se puede decir que las críticas al puente, son de políticos y de gente no experta en la materia, cuando son ciudadanos los que han mostrado su rechazó por ser una inversión no necesaria.

Recalcó, que el puente no es considerado tampoco en el plan director urbano, ni en el de movilidad mumicipal, y por lo tanto, no es garantía para resolver un problema de vialidad.

Morlett Macho, aseguró que por el desvío de recursos económicos para la construcción del puente elevado, se podría tener un problema legal al concluir los trabajos en contra de la actual administración.