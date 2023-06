Proveedores de comerciantes, afectados por el incendio

El incendio ocurrido el pasado cinco de junio que afectó a casi 600 comerciantes del mercado central, podría provocar una crisis económica a proveedores que surten mercancía a locatarios de ese centro de abasto popular.

El delegado estatal de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Amotac), Agustín González Álvarez, dijo que los casi 600 locatarios afectados por el incendio representaban los ingresos para por lo menos 450 familias que dependan de trabajadores de los camiones que de destinaba a repartir mercancía en la nave mayor del mercado.

"Estamos en un problema, porque no sólo tenemos parados algunos camiones debido a que no hay pedidos en el mercado, sino también no podemos cobrar lo que deben los locatarios que tenían su mercancía a crédito, el incendio es un problema que no sólo está afectando a los que perdieron sus locales en el mercado, sino a cientos de familias que de manera externa se mantienen de este sector del comercio", dijo el dirigente de Amotac.

González Álvarez, manifestó que entre los productos que entregaban a los comerciantes afectados por el incendio en el mercado central se encuentran todo tipo de lácteos, veladoras, ropa, mochilas, así como de materia prima y de la canasta básica que también se disminuyeron al cerrar algunas calles como la Dos de Agosto.

El dirigente transportista, indicó que muchos de los locatarios afectados, tienen deudas económicas considerables debido a que mucha de la mercancía que tenían en sus locales que se quemaron, era a crédito y esto también afecta a la movilidad de los camiones de carga para hacer nuevas entregas.

Dijo que si es urgente que las autoridades de gobierno, agilicen los trabajos que realizan para que los comerciantes, inicien con sus ventas con la finalidad de tener nuevamente el movimiento de entrega de mercancía, además de ingresos para que paguen las deudas que tenían por concepto de los créditos.

Señaló que en la nave mayor los transportistas tenían por lo menos una movilidad de entrega de mercancía a la semana de 300 a 400 servicios en un mes, mientras que en el área dr sombrillas y el estacionamiento, se registraba unos 200 movimientos.

Lamentó que esta situación que tiene más dos semanas de haberse registrado, también este afectando la economía de unas 400 familias que dependen de los chóferes y chalanes de cada uno de los camiones repartidores de mercancía.

Indicó que son más de 20 los camiones de carga, además de camionetas los que se encuentran parados por la falta de movimiento en el mercado central luego del incendio del lunes cinco de junio.