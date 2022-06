Protestarán transportistas por el mal estado de las calles

Líderes de organizaciones de transportistas han decidido movilizarse para exigir al gobierno municipal que se reparen las calles en mal estado y que están en total abandono.

El presidente de la Unión de Transportistas del Estado de Guerrero, Ulises Juárez Basilio, afirmó que a pesar que denunciaron que debido a las lluvias aumentaron los "baches" nadie hace nada.

"No hay calle o avenida que no esté en mal estado y el ayuntamiento no ha enviado cuadrillas para repararlas, a pesar de que han sido causas de accidentes y de congestionamientos viales", dijo.

El líder transportista Juárez Basilio, refirió que las principales rutas hay "cráteres" que les ha ocasionado daños a la suspensión de sus vehículos y hasta ponchaduras, que merma sus ingresos de manera considerable por los altos costos de las refacciones y de los neumáticos.

Afirmó que con las primeras lluvias, se levantó el concreto y aumentaron los "baches", principalmente en la avenida Cuauhtémoc, Ciudad Renacimiento, Zapata, Cruces-Cayaco, así como la costera Miguel Alemán.

Otro problema, es que hay alcantarillas que les falta la tapa y son auténticas trampas mortales que ha invisibilizado el ayuntamiento, por lo que a partir de la próxima semana se organizarán para salir a protestar, apuntó.