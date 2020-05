Protestan transportistas en el bulevar Vicente Guerrero

Un grupo de trabajadores del volante de taxis colectivos, rojos y camionetas de rutas alimentadoras, que prestan el servicio en las colonias del área suburbana, se pronunciaron en contra del Hoy no Circula, porque afirman que es ilegal y no fue aprobado por los integrantes del cabildo porteño.

En punto de las 10:00 de la mañana de este domingo, los transportistas se concentraron sobre el bulevar Vicente Guerrero, a la altura de la entrada principal de la colonia Emiliano Zapata, en donde advirtieron que no van a permitir que se aplique por la contingencia y advirtieron que tomaran acciones más drásticas. Local Transportistas protestarán en ayuntamiento de Acapulco si aplican el programa "Hoy no circula"

Uno de los inconformes, dijo que de los 9 mil vehículos del transporte público que hay en la zona conurbada, el 50 por ciento están parados porque han tenido pérdidas del 50 por ciento, es decir, si antes ganaban al día 300 pesos diarios, “hoy apenas son 150 pesos”.

Además, afirmaron que es una imposición ilegal el Hoy no Circula y no tienen dinero para cubrir la multa de 500 pesos que pretenden aplicar a quien no respete la medida, por eso anunciaron que no van a permitir que se viole sus derechos.

Por el contrario, exigieron un bono mensual de mil 500 pesos por las afectaciones económicas causadas durante la contingencia del coronavirus, pidieron la condonación de los pagos de agua potable y predial de 2020, así como a las licencias de conducir gratuitas, porque hasta este momento no han tenido ningún tipo de apoyo del gobierno municipal.