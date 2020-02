Protestan trabajadores sindicalizados del DIF

Trabajadores sindicalizados del DIF-Acapulco, tomaron las instalaciones para demandar el pago inmediato de prestaciones como las cuotas sindicales al ISSSPEG, las pólizas, caja de ahorro.

La secretaria general de la sección 24 del SUSPEG, Rosalinda Ramírez Terán, dijo que son cuatro quincenas que la administración del DIF, no deposita los recursos que le descuentan cada quincena a los trabajadores.

"Ya son tres quincenas, y no han pagado, aún cuando retienen el dinero a los trabajadores, no podemos hacer préstamos de la caja de ahorro, porque no hay recursos, y sabemos que finanzas del municipio, ha entregado el dinero al DIF, ya estamos cansados y la protesta, será indefinida hasta que nos paguen todo lo que nos deben".

Agregaron que la actual administración del DIF Acapulco, debe al ISSSPEG por cuota sindical de más de dos millones de pesos, y la deuda histórica es superior a los ocho millones de pesos, lo que es preocupante dijeron porque se está afectado a casi 300 trabajadores.

El DIF, debe a la sección 24 del SUSPEG, un monto superior a los 400 mil pesos, por diferentes conceptos, afirmó la dirigente sindical Rosalinda Ramírez Terán.