Protestan trabajadores en Costera por supuesto despido injustificado

Nuevamente trabajadores del ayuntamiento de Acapulco, protestaron de manera pacífica en el camellón de la avenida Costera Miguel Alemán, a la altura de la Diana Cazadora para demandar la reinstalación de 39 personas en su mayoría adultos mayores fueron despedidos presuntamente de manera injustificada.

Con una lona que dice “Despidos injustificados por Abelina López Rodríguez y su gobierno, apoyanos con una moneda para sobrevivir, somos de la tercera edad”, alrededor de 20 personas demandaron ser atendidos y se les otorguen sus pagos quincenales que se les deben.

El secretario general del sindicato independiente de la sección 23 del ayuntamiento de Acapulco, Manuel Alcaraz Vázquez externó la preocupación de los trabajadores al no percibir su salario por más de 15 días.

Los trabajadores demandan la reinstalación de 39 personas que fueron despedidas en su mayoría adultos mayores. / Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco

“Los quieren liquidar con dos quincenas de salario a una persona que lleva más de 25 años, desde 30 de junio ya no cobraron. Son despidos injustificados porque no fuimos notificados, no fuimos avisados, no fuimos absolutamente nada. Le pedimos a la autoridad competente resuelva el tema”, refirió.

Asimismo, pidió a López Rodríguez sensibilidad con esos trabajadores ya que fueron despedidos sin ningún motivo o algún documento.

“La presidenta se le está olvidando de dónde viene, se le olvidan sus raíces y hoy ella atropella a la gente que tanto dice que defiende”, señaló Alcaraz Vázquez.

Los manifestantes mencionaron que de no recibir alguna respuesta favorable, tomarán medidas más drásticas hasta ser escuchados por las autoridades del municipio.