Protestan trabajadores del IMSS en demanda de insumos

Personal médico, enfermeros, camilleros y administrativos del hospital Vicente Guerrero del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), protestaron en la entrada principal de este nosocomio para exigir a los directivos material e insumos necesarios para enfrentar la alerta sanitaria por COVID-19.

Desde las siete de la mañana, más de 70 trabajadores de la Salud comenzaron su manifestación y con pancartas en mano aseguraron que, "sin protección, no hay atención", y dijeron tener miedo de contagiarse y afectar a sus familiares al llegar a sus hogares. Estado Aumenta a 22 el número de casos confirmados de Covid-19 en Guerrero

El enfermero, Hugo Pérez Radilla, denunció que, les faltan tapa bocas, batas, guantes y no existe un protocolo definido para la atención de pacientes con coronavirus, lo que los pone en riesgo de contagio.

"Nos piden que reutilicemos el material pero eso no se puede hacer es un riesgo, somos muchos los que tenemos contacto con los pacientes y no se están llevando a cabo los protocolos adecuados", expresó.

Por su parte, la responsable del área de urgencias, Estefany Vargas, pidió el apoyo con el material necesario, porque no se niegan a atender a los enfermos, pero sin las condiciones adecuadas ponen su vida en riesgo y también tienen familiares que los esperan en casa.

"Al no tener los insumos adecuados no solo es el riesgo de infectarnos nosotros, si no que llevamos la enfermedad a nuestras casas con nuestra familia, se trata de una pandemia y se debe atender como tal", señaló.

Luego de una hora de manifestación, los inconformes fueron atendidos por el subdelegado del área jurídica del IMSS Guerrero, Vladimir Mojica Peña, quien los invitó a dialogar y ponerse de acuerdo para otorgarles el material que necesitan en las diversas áreas.