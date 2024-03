Protestan trabajadores del hotel Holiday Inn por cierre inesperado

Trabajadores del hotel Holiday Inn Resort ubicado en la avenida Costera Miguel Alemán, protestaron en las escalinatas de la hospedería tras el cierre inesperado.

Con pancartas en mano los empleados, algunos con más de 12 años de antigüedad exigieron a la propietaria María Eugenia Casas dialogar para evitar problemas como el estallamiento a huelga.

De manera simbólica colocaron la bandera rojinegra en señal de manos caídas, exigiendo su liquidación de 90 días, más la prima de antigüedad.

El Secretario general de la sección 113 de la CTM Oscar Campos Romero detalló que son más de 60 trabajadores a los que el día de hoy se les informó que su relación laboral fue hasta el día 29 de febrero.

“Están violando derechos laborales, de contrato colectivo, están violando todas las leyes, la forma en que están haciendo despido masivo de trabajadores, el derecho al trabajo es irrenunciable y lo están haciendo colectivamente”, explicó.

Por su parte, el Secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Rodolfo Escobar Ávila dijo que ellos no están solos y lucharán por sus derechos.

“Ellos estaban laborando en la remodelación del hotel, con trabajo de limpieza, no se vale porque no les avisaron, solo cerraron sus puertas y en eso no estamos de acuerdo que traten mal al trabajador y se viole sus derechos”.

Agregaron que se está en espera al abogado para llegar a un arreglo y evitar la huelga o al despido.