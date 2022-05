Protestan trabajadores de la oficina de Administración Fiscal Estatal 6

Trabajadores sindicalizados de la sección 21 del SUSPEG, tomaron este martes las instalaciones de Administración Fiscal Estatal 6-01 de Renacimiento para denunciar al oficial mayor de la oficina Javier Narciso Adame por hostigamiento y acoso laboral.

Los inconformes señalaron que no liberarían la oficina hasta que les sea notificado el cesé del oficial mayor Narciso Adame.

El Secretario General de la Sección 21 del SUSPEG, Quintín Miranda Valencia señaló que la protesta es por la falta de atención por parte de las autoridades ante las demandas de los trabajadores, además de exigir que sea destituido el encargado de la oficina.

“La situación de acoso laboral es persistente con este señor, se vulneran los derechos laborales de los compañeros y eso no lo vamos a permitir, la situación no está para soportar estas actitudes. Estas actitudes de prepotencia no se respaldarán por parte de los compañeros”, señaló.

Otra de las inconformidades es la negativa de permisos y acuerdos sindicales, por ello la protesta para ejercer presión y sea destituido del cargo.

Cabe ciudadanos que se mantenían haciendo fila para realizar algún trámite o pago, reclamaban atención por lo que lo trabajadores abrieron la oficina y comenzaron las labores.

Dichas inconformidades fueron atendidas por autoridades estatales después de las 10 de la mañana, quedando en espera la solución a dichas incomodidades.