Protestan por la falta de medicamentos en hospitales

Ciudadanos que conforman el grupo de “Vigilantes Voluntarios ”, protestaron afuera de las instalaciones de la Secretaría de Salud ubicadas en el Edificio Inteligente en la costera Miguel Alemán, para denunciar el mal servicio de atención médica que ofrecen los hospitales Donato G Alarcón y El Quemado, además de no contar con los medicamentos.

Los inconformes fueron encabezados por Julia Suárez Martínez, representante del Frente de Organizaciones Unidas del Estado de Guerrero, quien además denunció que su hermano, quien es vigilante voluntario, está en estado de coma en el hospital general de El Quemado por presunta negligencia médica.

Denunciaron que en los hospitales no hay insumos para realizar pruebas en los laboratorios ni medicamentos, son los pacientes quienes tiene que pagar de manera particular.

“Nosotros llegamos a esos hospitales es porque no tenemos recursos, a mí me hicieron comprar una válvula de 15 mil pesos para mi hermano que está en coma, y en compañía de organizaciones pudimos lograr recolectar el dinero y comprar esa válvula, pero los ciudadanos que no tienen esa oportunidad los están dejando morir en los hospitales”

Julia Suarez, exigió la intervención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que atienda la problemática que se tienen en los nosocomios estatales de salud.

También denunció que tuvo que comprar desinfectante para poder ocuparse en el quirófano cuando iban a intervenir a su familiar y desinfectar los instrumentos que el cirujano iban ocupar.

Dijo que a pesar de que se le dio a conocer a la secretaria de Salud, Aidé Ibarez, la problemática que se vive en los hospitales, no se ha resuelto.

Hicieron el llamado a la ciudadanía para que los acompañen a una marcha pacífica para exigir atención médica. “Nos están dejando morir”, señaló.

“Señor presidente (AMLO)están dejando morir a su pueblo, están matando a la gente en los hospitales, no hay medicamento ni doctores, quienes se van de vacaciones y no contratan a otros para suplir y no les importa la vida de los ciudadanos”

Los ciudadanos exigieron un trato digno en los hospitales y no nada más para una sola persona.