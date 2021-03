Protestan por falta de agua en oficinas de CAPAMA

Una veintena de vecinos de por lo menos cinco colonias populares de Acapulco, tomaron las oficinas de la dirección operativa de la CAPAMA para demandar el suministro de agua potable.

Desde las 08:00 de la mañana, mujeres y hombres llegaron hasta la calle Capitán Malaspina para tomar las oficinas debido a que desde hace más de dos meses, no tienen servicio en sus casas.

Guadalupe Hernández, una de las inconformes, dijo que el pasado 4 de diciembre tomaron las oficinas de la CAPAMA por primera vez para exigir el servicio y desde esa fecha, no han tenido una respuesta favorable a su demanda.

Señaló que son miles las familias que no tienen el servicio en sus casas a pesar de estar pagando los recibos que la CAPAMA entrega mes con mes en las colonias.

"No es justo que pese a no dar el servicio en la red, directivos de la CAPAMA, nos estén pidiendo recibos pagados para que nos den un servicio de pipa, esto no es justo porque tenemos varios meses sin el vital líquido", expresó.

Entre las colonias donde no se tiene servicio de agua potable desde hace más de dos meses, se encuentra la Sinaí, Guadalupana, Lomas Verdes, Lázaro Cárdenas, La Laja y la Victoria.

El problema de la falta de agua potable en varias colonias de la ciudad, ha ocasionado que acapulqueños de manera constante realicen protestas como marchas, cierre de calles, toma de oficinas y hasta la casa de la alcaldesa Adela Román Ocampo.