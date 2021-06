Protestan maestros en el bulevar de las Naciones

Maestros pertenecientes al grupo "Directivos Unidos de Acapulco", se concentran en el bulevar de las Naciones, para exigir se les regularice y les entreguen sus claves, o advierten que bloquearán ambos sentidos de esta importante avenida de la Zona Diamante.

Este lunes al filo de las 8:00 de la mañana se empezaron a concentrar a la altura de la entrada de la playa Revolcadero, para que se les atienda y les den solución a sus demandas de regularización. Local Grupo de "Directivos Unidos de Acapulco" amenaza con bloquear bulevar de Las Naciones

El director de la Secundaria "Bicentenario" de Llano Largo, Carlos Emilio Salazar Burgos, acusó al titular de la Secretaria de Educación Guerrero (SEG), Heriberto Huicochea Vázquez, de engañarlos de que iba a atender su pliego petitorio y por eso volvieron a movilizarse.

Explicó que esta problemática es de hace diez años, que afecta a directivos de preescolar, primaria, secundaria, jefatura de enseñanza e inspectores de educación física, que están exigiendo les regularicen sus claves de docentes.

Esto, porque trabajan como directivos y cobran como maestros, haciendo hincapié que, es cierto, acaba de salir una promoción vertical, que es para tener una clave de directivo, pero viene muy limitada, porque hay 4 subdirecciones y 9 direcciones a concurso para todo el estado de Guerrero, es una ley nueva, pero que no se puede aplicar retroactivamente, cuando se tiene más de diez años en la función.

El entrevistado, Salazar Burgos, dijo que por eso están exigiendo la regularización de sus claves directivas en base a la función que están desempeñando, es decir, si uno de sus compañeros tiene clave 0181 de preescolar le corresponde dirección, en el caso de primarias es E-0221, la clave es de directivo de primaria, en el caso de secundaria es 0341 y corresponde a subdirector y es 0321 que es dirección, jefaturas de enseñanza le corresponde su clave y lo mismo aplica a inspectores de educación física.

Preciso que es el único tema de su pliego de demandas, ya acudieron a Chilpancingo y les recibieron expedientes con la esperanza de concursar y al otro día salieron rechazados.

Por ello, amenazaron que no van a entregar documentación de fin de curso, tampoco harán captura de calificaciones y no harán entrega de certificados, en más de 65 escuelas de la región Acapulco-Coyuca, porque no se les está tomando en cuenta.

Además, criticaron a su dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), porque tampoco los ha respaldado y advirtieron que si sigue ignorándolos, están dispuestos a formar un sindicato independiente de puros directivos para tener la fortaleza para que los escuchen y atienda su pliego de demandas.

Los maestros amenazan con marchar y bloquear el bulevar de las Naciones, porque son 2 mil 600 en todo el estado y 600 en Acapulco los afectados que están sin claves.