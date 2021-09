Protestan jubilados y pensionados en el Ayuntamiento

Jubilados y pensionados de la asociación número uno de Acapulco se manifestaron en las escalinatas del Ayuntamiento del Parque Papagayo para demandar a la alcaldesa Adela Román Ocampo el pago de las cuotas obrero patronal al ISSSPEG.

Durante la protesta, los jubilados solicitaron que el DIF Acapulco también cubra el adeudo superior a los 16 millones de pesos que tiene por el mismo concepto con el ISSSPEG.

Añadieron que debido a la deuda que tiene el Ayuntamiento, los jubilados y pensionados están sufriendo con sus pagos de pensión los cuales no les son pagados de manera normal.

Feliciano Pérez Jiménez, presidente de la Asociación de Jubilados, dijo que son más de mil los ex trabajadores del gobierno los que no cobran sus pensiones dentro de las fechas que establece la ley debido a que el ISSSPEG no cuenta con recursos para realizar los depósitos cada mes.

Pidieron a la presidenta que antes de que termine su administración deje presupuestado el pago de 12 millones de pesos correspondiente a las cuotas obrero patronal del mes de septiembre.

Indicaron que pese a los daños que dejó el temblor, volverán a salir a las calles a manifestarse si en los próximos días no tienen una respuesta a su demanda.