Protestan jubilados en la Delegación del ISSSTE

Miembros de la Comisión Inter sindical de Derechohabientes del ISSSTE se manifestaron en la entrada de la delegación de esa institución para exigir una fecha del inicio de la construcción del Hospital de Tercer Nivel en el estado de Guerrero.

Los inconformes colocaron lonas en los postes que se ubican en la banqueta frente a la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ubicada en la avenida costera Miguel Alemán, frente al Club de Golf donde también urgieron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a la alcaldesa Abelina López Rodríguez una reunión para saber de los avances de los estudios realizados a los predios donde se hará el nosocomio.

Norma Elena Aguirre Rodríguez, presidenta de la asociación ISSSTE Movimiento, refirió “necesitamos saber con claridad dónde y cuándo inicia la obra, queremos un anuncio oficial, no queremos que ese dinero se vaya para otro estado, el gobierno federal está por concluir y los guerrerenses necesitamos una atención de salud digna, con calidad y calidez”.

Destacó que la urgencia de la construcción del nosocomio se debe a que con el que se cuenta tiene más de 20 años y ese ya no es funcional debido a que no se tienen aparatos, medicamentos y no se tiene médicos disponibles.

Los inconformes agregaron que aún no se determina en qué terreno se construirá el hospital de tercer nivel, pero para ellos la mejor propuesta es el predio ubicado en el poblado del Pedregoso en la zona Poniente de Acapulco “ya que cumple con todas las características que se requieren”, opinó Aguirre Rodríguez.