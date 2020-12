Protestan frente a las instalaciones de PEMEX en Acapulco

Amigos y familiares de la señora, María Magdalena quien fue arrollada al interior de su vehículo por una pipa de la empresa SIMSA el pasado 14 de septiembre, protestaron a las afueras de las instalaciones de PEMEX en Acapulco para exigir que esta empresa se haga cargo de los gastos hospitalarios y de rehabilitación que ascienden a más de 600 mil pesos.

Desde las once de la mañana un grupo de 30 personas encabezadas por el esposo de la víctima, Cesar Navarrete, se plantaron sobre la avenida escénica en dirección a la base naval, y con gritos de consignas pidieron a las autoridades estatales y del municipio les ayuden con la demanda que han interpuesto contra los responsables del accidente. Estado Presenta Antonio Helguera proyecto político

“El asunto jurídico está en manos del abogado, el chofer fue vinculado a proceso tendrá que responder en la vía penal y el juez no los hizo saber que, los daños tendrían que hacerse vales por la vía civil, ya está la demanda contra PEMEX y SIMSA, al municipio y a una tercera persona”, explicó.

La pareja de la víctima asegura que, su esposa lleva casi tres meses en cama recuperándose del accidente, sin embargo, las múltiples fracturas que sufrió los mantienen preocupados porque podría quedar con secuelas permanentes o alguna incapacidad que le impida caminar y moverse libremente.

“No logra consolidar su hueso en la pierna izquierda, procederá seguramente a hacerle una nueva cirugía, esa es la realidad, nosotros no mentimos, no engañamos, no difamamos, queremos que haya justicia y que nos paguen lo que hemos gastado en hospitalización y rehabilitación y lo que falta”, dijo.

Hasta el momento los representantes legales de la empresa SIMSA y PEMEX se han negado a hablar con los medios de comunicación sobre su posible responsabilidad en este caso que dejó a una mujer con múltiples heridas en su cuerpo por una falla del operador de la pipa en la avenida escénica.