Protestan familiares y enfermos renales derechohabiente del IMSS en Acapulco

Familiares y pacientes de enfermos renales afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), protestaron a las afueras de la clínica nueve de esta institución sobre la avenida Cuauhtémoc de Acapulco para exigir que los mantengan en la clínica Fresenius para recibir sus diálisis porque les dan una atención de primer nivel y sienten mejoría en su condición.

Con pancartas en mano los inconformes denunciaron que, la subcontratación que ha llevado a cabo el IMSS en hospitales como el Santa Lucía no ha funcionado, porque este nosocomio no cuenta con la infraestructura necesaria para atenderlos, tardan más y no cuentan con la maquinaria especializada para estos procedimientos.

Los afectados señalaron que, la clínica Fresenius les ha brindado un servicio de calidad y los pacientes pueden estar al pendiente de los enfermos, por lo que exigieron quedarse en esa institución aunque le cobra más al IMSS que el hospital San Lucía.

“El propósito es que nos dejen en la misma clínica, pero el IMSS\u0009 está consiguiendo en otros lugares para pagar menos, en Fresenius pagan más pero es la mejor que hay, es especialista en estos problemas y por eso queremos quedarnos ahí por nuestra vida”, explicó una de las inconformes.

Aseguraron que, en otros lugares no los han atendido bien, incluso se han registrado muertes de pacientes con problemas renales debido a una deficiente aplicación de la hemodiálisis, por lo que señalaron que, continuarán luchando par