Protestan en el interior del Parque Papagayo

Integrantes del Frente de Rescate del Parque Papagayo, protestaron en el interior del "pulmón verde de Acapulco" para denunciar que la remodelación de este espacio público no cuenta con los estudios de impacto ambiental y un proyecto sólido que permita conocer los montos totales de inversión.

Alrededor de las 9:00 horas de este lunes, una decena de personas se colocaron en la entrada principal del recinto y sin afectar el acceso, protestaron de manera pacífica con el apoyo de una lona, para exigir al gobierno federal y estatal que presenten el proyecto con montos totales de inversión, además de que se evite la construcción de canchas deportivas, debido a que ello representaría espacios sin vegetación. Local Despiden a director de Mercados y Centrales de Abastos municipal

El ambientalista José Antonio Maciel Pérez, aseguró conocer que las autoridades ya cuentan con los estudios de impacto ambiental, mientras que los trabajo ya dieron inicio, además de que no existe la maqueta oficial, lo cual tiene preocupados a los defensores.

"Hasta el día de ayer todavía no existía un premio de impacto ambiental para iniciar las obras, todavía no se ha presentado una maqueta. Lo que queremos es que no se tale ningún árbol, salvó di el árbol está enfermo y no se puede rescatar, pero hay árboles muy sanos que el mismo director del parque comento que se iban a tirar porque soltaban mucha basura", indicó.

Por su parte, el ambientalista Bernardo Roldán, reiteró la postura de rechazo al otorgamiento del terreno que ocupa el Ayuntamiento y agregó que ya preparan un exhorto para que los legisladores locales analicen desechar la iniciativa de decreto que pretende enviar el gobernador para que esto se materialice.