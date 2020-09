Protestan en antimonumento en exigencia de la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Integrantes del Frente Progresista Guerrerense protestan para exigir justicia por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el municipio de Iguala de la Independencia.

La mañana de este domingo, integrantes de asociaciones civiles realizaron un mitin a espaldas del antimonumento "+43", para recordar que han pasado seis años desde la desaparición forzada de los estudiantes y el gobierno federal no ha llegado a la verdad de los hechos.

Al hacer uso de la voz, el integrante del FPG, Nemesio Soberanis, criticó que la anterior administración Federal sólo se dedicó a desinformar sobre los hechos, creando la verdad histórica.

"Que esto nunca se olvide, no queremos perdón, no queremos indiferencia, no queremos burocratismo, no queremos que las pruebas se pierdan en oficinas gubernamentales, no queremos que entorpezcan el proceso de investigación, por eso en esta ocasión las organizaciones sociales estamos presentes para lograr la gran unidad que anhelamos", dijo.

La protesta se realizó de manera pacífica, donde también participaron funcionarios del Ayuntamiento de Acapulco, quienes no se pronunciaron por el hecho y se tomaron la foto en el antimonumento.