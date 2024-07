Protestan damnificados por Otis ante visita de AMLO en Acapulco

Damnificados por Otis que fueron censados y no recibieron ningún apoyo se manifiestan en la entrada de las inmediaciones de la Décima Segunda Región Naval para exigir al gobierno federal apoyos económicos y la entrega del paquete de enseres.

Hoy en Acapulco estará en su última visita, el presidente Andrés Manuel López Obrador y por ello, los inconformes se dieron cita desde muy temprana hora para ser vistos y considerados para la reconstrucción de sus viviendas.

La señora Ma. Félix Viviano vecina de la colonia Vicente Guerrero fue una de las personas que sé censó y que cuenta con su cintillo el pasado 2 de noviembre por servidores de la nación.

“Tengo mi folio de censados, mi círculo que me pegaron en mi puerta, quedaron de llamarme nunca lo hicieron, acudí a los módulos de Bienestar hice una incidencia, di mi teléfono, firme, si me llamaron en marzo para que les diera la ubicación y jamás me llamaron, llame al 01 800 y me comentaron que después de las elecciones me llamarían y sigo esperando y nada”.

La señora de la tercera edad dijo que se le volaron sus techos, tinaco, portones y ella solo vive con su esposo quien ya no trabaja al igual que ella por tener desgaste de cadera por osteoporosis avanzada.

Los damnificados quienes se postraron afuera de una tienda con pancartas y lonas en mano fueron atendidos por trabajadores de la Secretaría de Bienestar, quienes pidieron sus datos como nombre, dirección y teléfono para supuestamente llamarles en próximos días.

Cabe mencionar que en la entrada principal se encuentran vallas metálicas de seguridad, así como elementos de la Marina y policía vial resguardado la zona.