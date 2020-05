Protestan comerciantes de la Zapata en demanda de despensas

Unos cien comerciantes del tianguis de la colonia Emiliano Zapata, se manifestaron a las afueras de la dirección de vía pública, para demandar al gobierno la entrega inmediata de despensas, ante la falta de trabajo.

Indicaron que desde hace más de quince días, personal de la dirección de vía pública, los retiraron de las calles de la Zapata donde vendían ropa y productos conocidos como de segundo uso, por lo que no tienen recursos y requiere del apoyo de las autoridades, para poder cumplir con las medidas sanitarias para evitar contagios del Covid-19. Local Reforzarán operativo para cerrar negocios en Acapulco

Señalaron que si las autoridades, no los apoyan con las despensas en estos momentos en qué no tienen trabajo, no podrán mantenerse en sus casas, por el tiempo que están pidiendo por la emergencia sanitaria.

Durante la protesta, expresaron que son más de 300 los comerciantes del tiangis de la Zapata, los que están siendo afectadas, en estos momentos al no dejarlos instalarse para vender sus mercancías.

Manifestaron que ya entregaron a las autoridades una relación de los nombres de cada uno de los comerciantes qué requieren del apoyo de despensas en estos momentos de emergencia sanitaria.