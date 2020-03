Protestan ambientalistas en el Parque Papagayo

Por enésima ocasión integrantes del Movimiento Social Defensores del Parque Papagayo se manifestaron a las afueras de la dirección general de este pulmón verde para exigir a su titular, Carlos Ortegón los reciba en una reunión para que les aclare varias dudas sobre la remodelación que se lleva a cabo, principalmente sobre la nueva barda perimetral que están colocando.

Arturo Guerrero Caballero, integrante de esta asociación, criticó la nueva barda perimetral que están colocando porque es de herrería y aseveró que sufrirá daño debido a la brisa del mar y los altos índices de sal, además dijo le han restringido el acceso al proyecto y no se ha entregado el permiso de impacto ambiental. Estado Implementará Salud y SEG medidas extraordinarias para evitar contagios de coronavirus

“No sabemos que están haciendo, queremos que cumplan con su palabra de que nos den acceso al proyecto, no sabemos si se están robando el dinero porque traen empresas de la Ciudad de México y no a los constructores de Guerrero, queremos poner en alerta al pueblo y no vemos a los ingenieros protestando”, expresó.

Por su parte, el ambientalista, Bernardo Salas Roldán, aseguró que están cortando algunos árboles y el director del parque se niega a recibirlos para explicarles que está sucediendo, e hizo un llamado a los ambientalistas e ingenieros que se unan a la lucha y defensa del pulmón verde para evitar injusticias.

Ambos personajes fueron acompañados por diez integrantes más de esta organización quienes aseguraron que de no recibir una respuesta en los próximos días, harán una convocatoria mayor para radicalizar sus protestas y no descartaron la posibilidad de interrumpir los trabajos de remodelación en todo el parque.