Protestan abogados en Palacio de Justicia, demandan de apertura de juzgados

Abogados que integran el Foro Guerrerense de Acapulco protestaron en las escalinatas del Palacio de Justicia, ubicado en la zona del Acapulco Tradicional, exigieron que la apertura de los juzgados con todas las medidas sanitarias.

Perla Maldonado Rodríguez, presidenta del Foro Guerrerenses de Abogados pidió al Consejo de la Judicatura del Estado que se siga otorgando los servicios de impartición de justicia, sin poner en riesgo la salud de los servidores públicos, ya que es necesario dar trámite a los juicios en materia civil y familiar que están parados. Estado Guerrero podría regresar a Semáforo Amarillo en las próximas semanas: SSA

“Hay muchos trámites que están siendo paralizado y muchas personas que no pueden tener una declaratoria de albacea, no pueden ver a sus hijos, otros no pueden cobrar sus créditos que les otorgaron y hay personas que fallecieron por esta contingencia y sus viudas necesitan hacer trámites ante instituciones de seguridad social para poder gozar de una pensión y todo esto no se puede realizar porque los juzgados están cerrados”.

En entrevista, lamentó que se haya presentado contagios en los juzgados pero eso se debe a que no se implementaron las medidas sanitarias adecuadas.

Dijo que debido a que esta declarado como una actividad esencial, es incongruente que el palacio de justicia este cerrado y los bares abierto e incrementado el aforo a un 50 por ciento, por lo que es lamentable que la gente que viene a solicitar que se le imparte justicia no encuentre el servicio.

Explicó que a partir de hoy, el poder judicial va recibir escritos de demandas pero sólo a los que sean urgentes y está catalogado el tema de pensión alimenticia y violencia familiar y fuera de eso ningún otro procedimiento se le va a dar trámite.

Maldonado Rodríguez propuso que se habilite área y personal adicional para la oficialía de partes común de los juzgados civiles y familiares para evitar aglomeraciones y repartir el trabajo.