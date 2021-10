Protectores de animales acusan a Ecología de no atender denuncia

Defensoras y Protectoras de Animales protestaron en las instalaciones de la dirección de Ecología donde denunciaron que el titular de la dependencia municipal, se niega atender las denuncias que se han hecho contra el maltrato animal así como ha rechazado firmar la carta compromisos para que se respete la Ley de Bienestar Animal 491.

La presidenta de la fundación de apoyo Comunidades Marginadas y sin Voz, Ángeles López Sotelo arribó con un grupo de defensores de animales de diversas organizaciones y señalaron que el director de la dependencia municipal Jesús Castillo Aguirre, no ha atendido tres denuncias que se interpusieron desde hace seis meses, una de ellas por zoofilia, abandono y maltrato.

Dijo que a pesar de que ya se habló con el nuevo director de Ecología, quien cuenta con el mismo equipo de personal y que conoce el tema, no se han atendido las denuncia por maltrato animal.

Lee también: Viable la creación de la Policía Ecológica en Acapulco

Durante la protesta, el director de Ecología, Jesús Castillo Aguirre , quien es economista, se negó atender a los defensores y protectores de animales, a pesar de que habían acordado que los atendería este lunes.

“Se está negando atendernos y está pidiendo una lista de los refugios que están constituidos y le dijimos que somos rescatistas independientes y desconoce el director de Ecología cuál es la Ley de Bienestar Animal 491 y eso me brincó, porque no puede ser que se nombre a un director de ecología y no conozca la reglamentación de ecología, medio ambiente y bienestar animal”, precisó.

López Sotelo, señaló que con esta actitud que está tomando el director de Ecología, Jesús Castillo está agrediendo a los defensores de animales al no defender el derecho de los animales.

Asimismo, dijo que el funcionario municipal se negó a firmar la carta compromiso para que se respetara la ley de bienestar animal.

Las denunciantes acusaron que no hay interés por hacer cumplir la ley. / Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

“Nos está pidiendo nuestros datos, dirección de las rescatistas independientes, nuestra organización, cuantos animales tenemos, si les damos vacunación o no los vacunamos, si los esterilizamos o no y esto es una agresión a nuestros derechos como ciudadanos”.

Comentó que los protectores de animales independientes ponen dinero de su bolsa para vacunar, esterilizar y “no merecemos este trato por este director de ecología”.

Los manifestantes se dijeron sorprendidas de que un catedrático en Economía sea el encargado de la dirección de ecología ya que la alcaldesa Abelina López Rodríguez aseguró que se pondrían a las personas más capacitadas y especializadas en los temas de sus actividades.