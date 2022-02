Promueve la mujer 60% de los divorcios: Abogados

La decisión de terminar el vínculo matrimonial incrementó hasta en un 60 por ciento y son las mujeres las que lo promueven señalan abogados familiares.

Las separaciones siguen presentándose, y desde que existe la modalidad de divorcio incausado este presionado, sobre todo para las mujeres, quienes abandonan los unidos para siempre.

Los motivos son diversos, el empoderamiento económico de la mujer, el aumento de los distintos tipos de violencia, o simplemente se acabó el amor publicado el abogado Melquiades Olmedo Montes.

"Son más las mujeres quienes promueven el divorcio que los hombres, estadísticamente las mujeres se han empoderado más de su propia relación y deciden divorciarse, la ventaja del divorcio encausado es que no tienes que señalar la causa simplemente basta que uno de los cónyuges diga hasta aquí se acabó así como un día juraron amor eterno, ese amor se acabo”, detalló Olmedo Montes”.

No obstante, el problema no es el divorcio, ese es un proceso que en realidad se resuelve rápidamente, lo primordial son las consecuencias del divorcio, en donde resultan los más afectados, en la mayoría de las ocasiones son los hijos.

El experto el las leyes dijo "muchas veces los hijos son rehenes de guerra, es decir no te dejó ver a mi hijo porque nos divorciamos, aquí deben de entender y deben de comprender que se termina la relación entre los cónyuges pero no con los hijos ".

Agregó que los hijos siguen cumplirán derechos y obligaciones para los padres y esas obligaciones que son la alimentación, la convivencia “que muchas veces la considerando que es un derecho de los padres pero ya en reiteradas ocasiones que el derecho de convivir no es de los padres sino de los hijos, ya que ellos tienen el derecho de conocer su origen e identidad, y saber quienes son los padres”.

Recordó también que hay separaciones que no se contabilizan o no se llevan registro ya que sólo se separan y no realizan el proceso.

Finalmente Melquiades Olmedo exhortó a pensar bien si conviene el divorcio voluntario, si les beneficia que queden como amigos así como en una ocasión pensaron unirse.