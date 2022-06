Promotora de Playas quiere exhibirla, dice Abelina

La presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez acusó que personal de la Promotora y Administradora de los Servicios de Playas por pretender “exhibirla” al dejar la basura en las banquetas de la zona turística.

En declaraciones a reporteros en el marco de su conferencia matutina, la primera edil señaló que a ella le corresponde limpiar de la banqueta hacia afuera y a la Promotora de Playas todo lo que llega al mar.

“Todo lo que es la franja de playa le toca a Promotora de Playas y lo que hacen luego es sacarme la basura y me la ponen en la banqueta y a mí me exhiben”, dijo.

Lee también: Pechugueros y recicladores crean foco de infección

La alcaldesa señaló que en Acapulco “estamos hechos de una cultura negra”, porque dejan los desechos sólidos por cualquier lado e indicó que incluso “el tema de la basura también pasa por delincuencia organizada. Recogen basura y a dónde me la avientan?, a la calle, a la calle”.

La alcaldesa reitero su llamado al secretario de seguridad pública para vigilar los basureros clandestinos. / Foto: Cortesía | @AcapulcoGob

La alcaldesa reitero su llamado al secretario de seguridad pública para que se mantengan vigilados los 18 puntos donde se tienen tiraderos clandestinos de basura en la ciudad.

Sobre el tema de los desechos que retira el personal del Organismo Público Descentralizado (OPD), abundó que la intención es afectarla a ella. “Porque pasa la gente y dicen Abelina, pero todo lo que ustedes vean en la playa le toca a Promotora de Playas no le toca a Abelina”, remarcó.

“Para que tú sepas sociedad, de la banqueta para acá me toca a mí, siempre y cuando no me la suban de la playa a la banqueta”, dijo.

Señaló que en algunos canales los vecinos le han agradecido por el trabajo que está haciendo para retirar desechos sólidos que arrojan en estos lugares, porque en algunas de estas áreas no habían pasado hasta por más de 20 años y no se tenía limpieza en estos puntos.