Promete alcaldesa 20 mdp para rehabilitar Villas de las Niñas

Al que las niñas y niños de las villas del DIF, no viven en instalaciones dignas, la alcaldesa Abelina López reconocer, anunciado para el próximo año, una inversión de 20 millones de pesos por parte de su gobierno para rehabilitar las áreas donde habitan.

Ante los mas de 60 menores de edad, que se encuentran bajo el cuidado mujeres que les dan la atención y el cuidado, la presidenta dijo que ya se hizo un levantamiento técnico de las instalaciones para tener conocimiento de lo que se podría hacer con la inversión el próximo año.

"Me da gusto saber que en su estadía en este lugar, se les ayuda a llenar el corazón, quizás no sea suficiente porque nada igual que la familia, se me parte el alma y el corazón de que vivan separados de sus familiares, pero aquí , se les dan las herramientas para crecer ", expresó la primera edil.

Durante el festejo navideño en el que convivió con las niñas y niños de las villas, a los que les entregó regalos y aguinaldos, la presidenta recalcó que las condiciones en las cuales viven, no son las indicadas.

"Las apariencias de afuera de las villas, se podría imaginar que las condiciones al interior son mejores, pero la realidad es distinta", dijo.

La alcaldesa, también encabezó el proceso de reintegración de tres menores de edad que se encontraban en la villa de las niñas a sus familias.