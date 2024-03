Prohibir el Camarena es cerrar la puerta a cientos de turistas

Dirigentes obreros, reconocieron que el uso del Camarena durante la temporada de vacaciones de Semana Santa, se mantendrá debido a la falta de infraestructura hotelera que prevalece en el puerto de Acapulco tras el paso del huracán Otis.

indicaron que no se debe de prohibir por parte de las autoridades de gobierno el uso del camarena en este periodo de vacaciones.

“El uso del camarena siempre ha existido en todas las temporadas de vacaciones, Acapulco es para todos los bolsillos, y en esta ocasión no hay habitaciones y no se tendrán los ocho mil cuartos, estos son cifras alegres que están dando las autoridades, pero no es verdad y ante esto, no se debe de evitar el uso del Camarena”, dijo.

Raúl Ramírez Gallardo dirigente obrero, indicó que el evitar el camarena, es cerrarle las puertas a cientos de turistas nacionales que no tengan reservaciones para una de las ocho mil habitaciones que deben habrá en Acapulco.

El dirigente obrero, dijo que el evitar que turistas lleguen con sus casas de campaña es las playas en esta temporada de vacaciones, sería evitar que se acelere la reactivación económica y turística de Acapulco.

Ramírez Gallardo, expresó que todos los visitantes deben de ser atendidos y bien recibidos en estos días de asueto, y no se les debe prohibir el uso del Camarena.

Por su parte Rodrigo Ramírez Justo de la CTM Progresista, concilió en mantener el permiso para el uso del llamado camarena por parte de turistas nacionales en esta temporada de vacaciones.

Durante la temporada de vacaciones de fin de año en diciembre pasado, las playas Papagayo, Hornos, Suave y Tamarindos, fueron invadidas por cientos de familias de turistas que llegaron con sus casas de campañas para pernoctar a la orilla de la playa.