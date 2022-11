Programas federales deben cumplir con transparencia y rendición de cuentas: PRI

Los programas federales que se aplican en Guerrero tienen que cumplir con el mandato Constitucional de la transparencia y rendición de cuentas, porque hay denuncias de presuntos actos de corrupción en los que involucran a funcionarios federales.

Así lo denunció el presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sofio Ramírez Hernández, quien aseguró que estas supuestas irregularidades fueron detectadas por la Auditoría Superior de la Federación y ya se requirió un informe a las autoridades del gobierno de la República, sobre el número de beneficiarios del programa Sembrando Vida.

Explicó que un reclamo que hacen las autoridades comunitarias de este estado suriano, es que el subsecretario de Agricultura federal Víctor Suárez informe el número de productores guerrerenses que fueron incorporados al programa y las irregularidades que han detectado como los descuentos que se les aplica a los productores de los apoyos económicos que reciben bimensualmente, que no están contemplados en las reglas de operación del programa federal.

Además, aseguró que se está fomentando la opacidad y tiene lógica porque son los mismos corruptos del ayer que militaban en el PRI, PRD y PAN, quienes únicamente se cambiaron de caballo, los que hoy son jefes y ostentan responsabilidades manejando recursos dentro del gobierno de Morena, fomentando actos contrarios a su retórica de no robar, no mentir y no traicionar, dijo el dirigente del PRI, Ramírez Hernández.

Por ello consideró que tiene que revisarse también el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, porque tampoco se privilegia la transparencia y hay denuncias que este apoyo lo reciben desde ex funcionarios y los mismos servidores de la nación, por lo que también tiene que ser auditado y transparentarse.

Recordó que la ciudadanía dio un voto de confianza en el 2018 por la verdadera transformación en el manejo de los recursos públicos y ahora corresponde a los órganos fiscalizadores, cumplir con el mandato Constitucional de la rendición de cuentas y la transparencia, sobre el manejo de los recursos públicos que dependen del gobierno federal.