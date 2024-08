Programa de pintura, un "mejoral" para viviendas de El Coloso

El programa federal denominado “Juntos Pintamos Acapulco”, solo representa "un mejoral" para las más de 20 mil viviendas que resultaron afectadas de manera considerable por el paso de Otis en la Unidad Habitacional El Coloso.

Vecinos de la unidad habitacional considerada como una de las más grandes de América Latina, expresaron que este programa que considera la pintura de las fachadas de los edificios y casas, no es una solución al grave problema estructural que se tienen las estructuras de los edificios.

La unidad habitacional El Coloso se construyó sobre una superficie de casi dos millones 240 mil metros cuadrados en los años 70, y según la historia de construcción son poco más de veinte mil viviendas en edificios de cuatro y cinco niveles además de casas de dos niveles que se edificaron en lo que corresponde a la primera y segunda etapa.

Ante los severos daños estructurales que tienen los edificios con más de 45 años de haber sido construidos, vecinos del lugar, expresaron que lo que se requiere no es la pinta de fachadas, sino una inversión millonaria para rehabilitar los edificios que muchos podrían estar a punto de colapsar.

Esperanza Nava Orozco, habitante de la etapa 80 de la Unidad Habitacional El Coloso, dijo que el programa es aceptable hasta cierto punto porque es parte de las acciones para contrarrestar los daños que dejó el huracán, pero consideró que en el Coloso, lo que se requiere es la reparación de los edificios que están en muy mal estado.

“Aquí nosotros tenemos miedo, porque los edificios están en riesgo con un pequeño temblor se mueven muy feo y no podemos salir rápido porque es un peligro, lo que nos gustaría es que el gobierno federal venga y arregle los edificios para evitar una gran tragedia, si nos dieran a escoger algún programa para beneficiar al Coloso, tenga por seguro que vamos por la rehabilitación de los edificios y las casas y no por una pintada de fachada”, manifestó.

De acuerdo a datos oficiales de la Secretaría de Bienestar a nivel federal, el programa de “Juntos Pintemos Acapulco” en el que se consideran 300 mil viviendas para ser pintadas sus fachadas, inicia después del 12 de agosto una vez que terminen las asambleas comunitarias en todas las colonias de la ciudad.

Además del programa federal “Juntos Pintemos Acapulco”, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), ha destinado recursos económicos para la rehabilitación de 943 edificios de distintas unidades habitacionales de Acapulco, entre estas El Coloso con 686 que han sido pintados en su totalidad.

En este mismo sentido, Luis Espinoza Núñez, habitante de El Coloso, expresó que los edificios de esta unidad habitacional, no solo requieren pintura, sino también trabajos de mantenimiento, el cual por muchas décadas no han tenido pese al riesgo que representa vivir en este lugar.

“Que te regalen una o dos cubetas de pintura no es malo tampoco, pero esto no resuelve el problema de peligro en el que se encuentran viviendo miles de familias acapulqueñas en los departamentos y las casas que también requieren de una atención por parte de las autoridades, no queremos que nos den todo, queremos que nos ayuden, para dejar de vivir en una zona de muy alto riesgo”, manifestó.

En la unidad habitacional El Coloso el 90 por ciento de sus habitantes son familias que dependen de un trabajador que paga una cuota económica al IMSS lo que genera tener la oportunidad de adquirir una vivienda de interés social que tienen costos que van desde 280 mil hasta un o dos millones de pesos.