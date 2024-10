Productos navideños abarrotan centros comerciales en Acapulco

Más de 50 días faltan para que llegue el mes de diciembre, sus fiestas y adornos alusivos a la Navidad, sin embargo, en centros comerciales y tiendas departamentales ya se observan anaqueles repletos.

Esferas, pinos, luces, figuras inflables, listones, coronas, estrellas, nacimientos, cojines, entre otros, son de los principales productos que ya se pueden adquirir.

Adornos multicolores correspondientes a las fechas de fin de año (Navidad y Año Nuevo), así como del llamado Halloween o Día de Muertos, son de los adornos más solicitados por los consumidores.

Lee también: Iluminan 135 mil luces led el bulevar de Las Naciones

La señora Wendy Pineda y su hija de 8 años a pesar de ser tiempos difíciles económicamente por el regreso a clases, falta de ventas en su negocio y por las afectaciones que dejó el huracán John ya iniciaron con las compras navideñas para decorar su hogar.

Paquetes de esferas de varios colores. / Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco

“Decidimos ir comprando poco a poco para no sentir el gasto de un jalón, ahorita no hay tanto dinero, pero de esta manera es como podré adornar nuestra casa, yo no venía preparada pero al verlos ya en la tienda, compraré”.

Comentó que dichas compras modifican la lista de los productos de la canasta básica que iba a adquirir, no obstante, destacó que es la ilusión de su pequeña hija, además de mantener el espíritu vivo de la Navidad, vale más.

Los precios de los artículos decembrinos son variados, todo va dependiendo del tamaño y la calidad, pero en su mayoría son de altos costos.

Wendy y la pequeña Miranda esperan con ansias los días últimos del mes de noviembre para poder adornar con luces su vivienda, mientras realizarán las compras poco a poco.