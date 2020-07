Productores de limón bloquean el bulevar Lázaro Cárdenas

Integrantes del Sistema Producto Limón Mexicano en Guerrero, bloquean el bulevar Lázaro Cárdenas para exigir al gobierno del estado la reapertura de Agroindustrias del Sur, para evitar que se sigan perdiendo alrededor de 20 mil toneladas de producto al año.

La mañana de este jueves los integrantes de la asociación civil se plantaron a las afueras de las instalaciones del inmueble en mención ubicado en el poblado de La Sabana, donde aseguraron que su situación es muy crítica debido al abandono en el que se encuentran, por lo que consideraron necesario que la autoridad vuelva a operar el OPD para que se produzca el aceite y destilado de limón para su comercialización.

El ex presidente del sector, Luciano Molina Dircio, informó que tan solo Acapulco produce más de 20 mil toneladas del mencionado fruto, mismo que se desperdicia al no tener mercado para ofrecerlo.

"El gobierno del estado no ha venido a reabra la fábrica para poder colocar el limón que nosotros vendemos como desperdicio, ya que el limón fruta lo mandamos a los mercados pero el otro lo tenemos que procesar y no tenemos dónde. Nos tienen en el abandono", dijo.

El ex dirigente se quejó de que el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores no hace caso a los distintos llamados que hace el sector y solo recibe la información que le brindan los funcionarios, quienes no están valorando la necesidad que existe en el sector.

Durante la protesta los quejosos tiraron al suelo varios costales del fruto que se desperdicia cada año debido a que no se procesa.