Prevén desplome del 80% en venta de flores

El cierre de panteones en este próximo Día de Muertos por medida de prevención ante la pandemia del Covid-19, provocará perdidas económicas muy considerables para cientos de comerciantes de flores que invaden con sus puestos las calles y banquetas de los camposantos.

El representante de comerciantes de flores y veladoras en la zona del bulevar Vicente Guerrero y del panteón de las Cruces, Arturo Guerrero Castro, dijo que por primera vez registrarán una caída en sus ventas en un día de muertos. Local Amenazan ejidatarios de Paso Texca con bloquear acceso a relleno sanitario

"No, sólo vamos a tener una caída en los ingresos, sino además también están en riesgo de que por lo menos unos 100 puestos, no se abran debido a que hay riesgo de invertir y no tener ganancias este año, por el cierre de los panteones por el tema de la pandemia", expresó.

Dijo, que la mayoría de los vendedores de flores, esperan este día de muertos, para tener un buen ingreso, pero ahora por la pandemia, no los tendrán ya que no habrá permiso para ingresar a los panteones como cada año se hace.

Recordó que la mala racha en cuanto a la venta de flores, se inició el pasado mes de mayo cuando se festeja el Día de las Madres, posteriormente el Día del Padre y ahora el Día de Muertos.

Foto: Abraham Cortés | El Sol de Acapulco

Manifestó que son más de 500 los vendedores de flores que se ubican en los cuatro panteones del municipio, además de los ubicados en mercados y los camposantos de las comunidades rurales los que se verán afectados este año en sus ventas.