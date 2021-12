Prevén alza al precio del pollo en mercados

Vendedores de pollo se alistan para incrementar los precios de acuerdo a la oferta y la demanda de la población de cara a las celebraciones de noche buena y fin de año. Se advierte que los precios pueden llegar a los 250 o 300 pesos por pieza.

La situación que se advierte, sumado a la baja laboral y la amenaza de la llegada inminente de la nueva cepa del Covid-19, Ómicron, ponen en zozobra a las familias que temen no poder costear la cena en este 2021.

Un caso es el de la señora Guadalupe Palacios, quien mostró su preocupación por el alza en los precios de la canasta básica en especial por la carne blanca, dijo que en Navidad acostumbraba a hacer 3 pollos rellenos para la cena pero que este año “creo solo haré dos y le pondré más relleno para que nos alcance bien y nos quede para el recalentado ”.

Agregó que no sólo subió lo que cenarán sino también el gas, “este año me quedaré sin estrenar ropa, no me alcanzará para todos esos gastos y toda vía falta el regalo de Santa Claus de mi niña”.

En un recorrido por el mercado se apreció que actualmente el pollo tiene un costo de 170-175 pesos y en 15 días podría aumentar en más del 50 por ciento su precio, aseguró Juanita Cruz vendedora.

Dijo que en algunas ocasiones los “patrones” le suben mucho al pollo, pero luego regresa a su precio normal, solo es por la temporada ”, no obstante, enfatizó que cueste lo que cueste los consumidores se lo llevan para sus cenas“ porque no les queda de otra ”.

En el transcurso del año la carne de ave tuvo una constante en su alza de precios promediaron un incremento del 2.18 por ciento mensual en comparación con el mismo mes del año pasado; un porcentaje cinco veces mayor que la ya alta inflación general de 5.89 por ciento, datos del INEGI.

Este año el pollo registró uno de sus mayores episodios inflacionarios, solo superado por el registrado entre marzo y julio de 2019.

Derivado también de cuestiones climatológicas, en específico a la entrada del invierno en la mayoría del país, desde diciembre productos como el pollo y el huevo subirán de precio.