Pretende Ayuntamiento quitar las velarias del Paseo "Amor Eterno"

Con un plan de remodelación que tiene el gobierno de Acapulco junto con Sedatu Guerrero pretenden retirar las velarías que se ubican en el Paseo "Amor Eterno", conocido como Sinfonía del Mar, acabando con dos siglos de historia para sólo colocar puras luminarias.

Víctor Jiménez Mora, creador y cronista del Paseo "Amor Eterno", dijo que a través de las velarías se promueve la cultura, el arte y el turismo.

Lamentó que retirando las velarías del Paseo "Amor Eterno", los touroperadores y guías de turistas ya no van a tener nada que mostrar porque no hay ningún atractivo en el Acapulco Tradicional e incluso la estatua de Tin Tán la colocaron y no tiene iluminación.

Denunció que Octavio de León, subsecretario de Asuntos Políticos y Religiosos del Gobierno municipal, está socializando y promoviendo la nueva obra de remodelación junto con la Sedatu, y Taurino Alonso Candela, sub delegado de Desarrollo Urbano de Ordenación de Vivienda del Estado de Guerrero.

La historia de grandes personalidades del arte, cultura y espectáculo se encuentran en estas velarias que disfrutan los turistas en el Paseo "Amor Eterno". /Foto: Cortesía Víctor Jiménez

Comentó que el plan de remodelación de Acapulco toca el proyecto del Paseo del Pescador, donde están los hombres ilustres en el Acapulco tradicional y le va tocar a Sinfonia del Mar.

Señaló que el gobierno municipal junto con la Sedatu, tiener la intención de quitar las velarías. “Hay un ánimo de quitarlas pero oficialmente está cayendo la responsabilidad en Sedatu que trae el proyecto y lo que quiero es que no se quite”.

Dijo que en el Paseo Amor Eterno" hay 60 velarías y Otis se llevo 13; ahora pretenden quitar toda la historia y poner solo luminarias.

Mencionó que el proyecto de las velarías es un caso de éxito que se inauguró con el proyecto de "Acuérdate de Acapulco" y está desde el 2017.

Recordó que se han traído artistas y se ha trabajado la historia de la ciudad desde hace dos siglos, que es XX y siglo XXI, y se ha promovido el turismo, la cultura, el arte y los personajes existentes, debido a su gran trayectoria son acreedores a una velaría cada dos meses y de ahi se hace un homenaje.

El periodista Víctor Jiménez dijo que desaparecer las velarías es quitar los homenajes y la historia que se tiene documentada y con más de un millón de visitas "porque tenemos código QR".

Grandes personalidades tienen su velaria en el Paseo "Amor Eterno", cuyos familiares acudieron a la develación, como en el caso del gran Tin tán. /Foto: Cortesía Víctor Jiménez

“Las velarías son la historia de Acapulco con una propuesta de homenaje contemporánea”.

Dijo que se hará un homenaje con Michelle Viet, Sergio Corona y José Maria Napoleón.