Prestadores de servicios turísticos bloquean la costera Miguel Alemán

A pesar de las restricciones sanitarias para evitar contagios de covid-19, restauranteros y prestadores de servicios de playa de la zona Poniente de Acapulco, bloquearon la avenida costera Miguel Alemán para advertir que la falta de ingresos económicos por la pandemia podría obligarlos a cometer actos delictivos para conseguir alimento.

Minutos antes de las 11:00 de la mañana de este miércoles, unas 30 personas se dieron cita en la mencionada arteria vial, frente al Zócalo de la ciudad, donde se colocaron por algunos minutos en los dos sentidos impidiendo la circulación de vehículos del transporte público y privado. Local Convocan diputados de Morena a partidos políticos a sumarse a planes de austeridad

Previamente en conferencia de prensa, el presidente del Congreso Ciudadano de Pie de la Cuesta y restaurantero, Joel Castillo Gómez, declaró que empresarios de esta zona del puerto, así como vendedores de playa, masajistas, motoristas, caballerangos, meseros, entre otras personas que se dedican al turismo, están desesperados porque desde hace días no han percibido recursos económicos suficientes por el problema sanitario del coronavirus.

"Si no llega el turismo y no trabajamos, no comemos, la gente prefiere rifársela porque encerrados moriremos más rápido de hambre sin que nadie les de alimento a nuestras familias, si no se tienen medidas inteligentes se estará provocando que la población caiga en hechos delictivos obligados ante la necesidad de obtener alimentos para sus familias", dijo.

Luego de unos minutos de iniciado el bloqueo, los manifestantes se retiraron del lugar, advirtiendo que esperarán que el gobierno federal destine apoyos económicos para todos los afectados, así como la condonación de pagos de servicios como la luz eléctrica, el agua potable, entre otros que ya se están convirtiendo en un gran problema por la falta de recursos económicos.

Cabe señalar que las autoridades de salud federal, han recomendado a la población mantenerse en sus hogares para evitar el contagio y propagación de la pandemia que a nivel mundial ha matado a más de 60 mil personas.