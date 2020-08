Prestadores de servicios de playa anuncian procedimientos legales contra desalojo

Prestadores de servicios de playa en Acapulco desalojados hace un mes de la franja de arena, realizarán una consulta ciudadana para determinar las acciones a seguir en contra de las autoridades que los despojaron de su patrimonio al decomisar mobiliario de playa el pasado 17 de julio.

En conferencia de prensa, los dirigentes del movimiento de defensa recordaron que autoridades federales con el apoyo de dependencias del Ayuntamiento porteño decomisaron mobiliario en playa Papagayo y destruyeron enramadas sin sustento legal ya que no fueron notificados previamente. Local Continuarán trabajos de reordenamiento de Acapulco: Adela Román

El asesor legal de los afectados, Eduardo Román Guzmán, informó que se encuentran terminando las demandas legales en contra de las autoridades que se mostraron arbitrarias, por lo mientras, el próximo viernes realizarán una consulta ciudadana para conocer la opinión de quienes se dedican a trabajar en la playa sobre las acciones a realizar.

"En breve tendremos una consulta para determinar acciones para que la ciudadanía esté enterada que vislumbre lo que nosotros estamos haciendo en apego a la ley, en apego a la resistencia pacífica y civil. Nos vamos a defender con todo lo que esté en nuestras manos. Vamos a responder a la presidenta, si ella sale a decir algo nosotros la vamos a desmentir", indicó.

El abogado reiteró la solicitud para un reordenamiento de playas de manera incluyente a las autoridades federales como Semarnat y Profepa, con la finalidad de regularizar a quienes hacen vida en ella para lograr una mejor imagen del puerto.

Por su parte, la dirigente de los prestadores de servicios de playa, Elizabeth Zamora de la Cruz, aseguró que todavía sus representados se encuentran con mucha tristeza debido a que no la alcaldesa Adela Román Ocampo no ha cumplido con sus promesas, debido a que no les ha brindado apoyos a las familias más pobres durante la pandemia.

Puntualizó que debido a desalojo del equipo de playa, cuatro personas fueron afectadas en su salud, debido a que les generó diabetes por la sorpresa de ver perdido su patrimonio, por lo que urgió a las autoridades que dejen de afectar a su sector.