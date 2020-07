Prestadores de servicios bloquean la costera Miguel Alemán

Cooperativistas de deportes acuáticos y prestadores de servicios de playas,bloquean la avenida costera Miguel Alemán, para exigir al gobierno municipal un reordenamiento incluyente de los balnearios de la zona dorada y tradicional de Acapulco, con la finalidad de que no se pierdan más fuentes de empleo.

La mañana de este martes, más de 100 personas de distintas organizaciones de prestadores de servicios, se plantaron en la mencionada arteria vial, justo a la altura del Asta Bandera, donde con pancartas en mano exigieron a la autoridad que no los deje sin trabajo, ya que apenas se están reponiendo de los últimos cuatro meses en los que no percibieron ingresos.

En declaraciones el representante de prestadores de servicios náuticos Juan Carlos Laguna Cruz, aseguró que son las mismas autoridades quienes propician que algunos en su sector se encuentren en la informalidad, ya que pagan impuestos pero no reciben certeza jurídica a través el pago por uso de suelo.

"Ellos no tienen la culpa que estemos en la ilegalidad, pero eso sí nos cobran el derecho de uso de suelo, eso sí lo estamos pagando pero no nos dan la certeza jurídica, entonces no es culpa de nosotros, es culpa de ellos", dijo.

La manifestación ocasiona gran congestionamiento vial, ya que los inconformes se encuentran interrumpiendo la circulación de vehículos del transporte público y privado en la totalidad de los carriles de la costera, lo cual también afecta a calle aledañas aunque la afluencia de coches no es mucha.