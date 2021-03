Presenta Ruth Zavaleta acciones para erradicar la violencia contra las mujeres en Guerrero

Al señalar que no descansará hasta romper el pacto patriarcal, la candidata a la gubernatura por Guerrero del partido Movimiento Ciudadano, Ruth Zavaleta Salgado presentó 36 acciones por la igualdad de las mujeres en el estado y siete ejes que se trabajará en la igualdad de la no violencia.

Durante el foro virtual temático “Acciones para erradicar la violencia contra las mujeres en Guerrero”, dijo la ex diputada federal que de llegar a la gubernatura se aplicará el primer eje, que tiene que ver con la prevención, Investigación, sanción y erradicación de la violencia de género. Estado Exigen al Congreso de la Unión garantizar el derecho humano al agua potable

Señaló que quiere que las mujeres no sufran acoso, no sean golpeadas, violadas, no se les mate, no se les discrimine para alcanzar sus sueños y recordó que las mujeres juntas han hecho mucho pero no descansarán hasta romper el pacto patriarcal.

Se comprometió a impulsar la prevención y el combate a la violencia de género, pues durante la pandemia por Covid-19, lamentó que en el confinamiento se descubrió que el hogar no era el lugar más seguro para las mujeres.

En los meses más difíciles y durante este tiempo se recibieron 90 mil llamadas al número de emergencia 911 y eso evidencio que las mujeres son más violentadas en su casa.

Propuso implementar una campaña preventiva de emergencia y se pondrá a disposición de la población número de asistencias para brindar ayuda y acompañamiento en caso de violencia.

Ruth Zavaleta, dijo que por la pandemia exige de un Gobierno comprometido por la igualdad y la inclusión y detener la ola de violencia física, sexual, emocional y económica que viven las niñas y mujeres de Guerrero por lo que será prioridad de este gobierno.

“Cero tolerancia para la violencia contra las mujeres en sus hogares”.

Dijo que con la participación de los representante de los tres poderes de Guerrero, se conformará un grupo de trabajo interinstitucional que analice las reformas legislativas para fortalecer la prevención, investigación, sanción y erradicación de la violencia física, sexual, emocional, económica, y política en razón de género.

Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Señaló que está propuesta la hace porque Guerrero tiene dos alertas de violencia de género, una por la violencia Feminicida, por el incremento de la violencia contra las mujeres y la segunda porque las leyes y constitución no están armonizadas para garantizar los derechos de las niñas y las mujeres del estado, por lo que consideró que es una vergüenza.

Zavaleta Salgado, se comprometió ante mujeres a promover una fiscalía modelo para la denuncia del delito, y donde habrá mujeres atendiendo a las mujeres.

Advirtió, que el fiscal que no cumpla con su responsabilidad se le fincará responsabilidades penales por no garantizar el derecho de las mujeres cuando ellas denuncian.

También dio a conocer que se elaborarán dos protocolos, uno de actuación judicial para en caso de delitos contra las mujeres y otro para la actualización judicial, para que no criminalicen a las mujeres cuando hacen un denuncia.

Ofreció cambiar el código penal y no criminalizar a las mujeres que se practican un aborto producto de una violación.

Dijo que su gabinete será integrado con paridad de género; además propuso dentro de sus acciones despenalizar el aborto, impulsar la creación de estancias infantiles para que las madres tengan donde dejar a sus hijos de manera segura.

Señaló que la decisión del gobierno federal de desaparecer las estancias infantiles les causa desigualdad y más aun a las madres solteras o aquellas que tienen que trabajar para sacar adelante a sus hijos.

“Yo voy a luchar para que en Guerrero todas las mueres en todos los municipios tengan un lugar en donde dejar a sus hijos seguros y puedan ellas desarrollarse, trabajar y tener espacios recreativo”.

Propuso el primer empleo formal para mujeres y desarrollen lo que han estudiado de manera profesional

Durante el evento, ademas de participar candidatos a diputados locales, también estuvo la joven Cande de Palma, quien es ganadora de la beca Jenkins del Toro con el cortometraje Rojo.