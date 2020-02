Presenta renuncia Ofelio Romualdo como encargado de despacho de la SSP municipal

El encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Ofelio Romualdo Aguilar Carmona, presentó su renuncia este jueves, luego de 4 meses en el cargo.

De acuerdo con fuentes de la SSP, este jueves alrededor de las 07:25 de la noche, Aguilar Carmona presentó la renuncia en el Ayuntamiento.

En documento del cual tiene copia El Sol de Acapulco, sellado de recibido por parte de la Secretaría Particular de la Presidencia, y que va dirigido a la alcaldesa Adela Román Ocampo, se leyó, "manifiesto, ante usted mi renuncia formal irrevocable al cargo que ocupo actualmente en la Secretaría de Seguridad Pública como encargado de despacho".

Asimismo, en el documento firmado por el capitán, Ofelio Romualdo Aguilar Carmona, afirmó que, "durante el tiempo que estuve en funciones me dedique profesionalmente a trabajar para reducir la violencia y recuperar la paz en Acapulco; obteniendo los resultados", donde destacó "Acapulco dejó de ser el 4 lugar a nivel nacional de ciudades con mayor inseguridad, ubicándose en el décimo primero, debido a la disminución de homicidios dolosos y delitos de alto impacto".

También, señaló, que en el mes de enero, cerró con 34 homicidios, siendo el nivel más bajo en más de una década y hubo una disminución del 47.69% en comparación del mismo mes del 2019.

En la tarde, el gobierno municipal, en un comunicado de prensa, afirmó que Aguilar Carmona seguía al frente de la SSP y que dejaría el cargo cuando Cabildo aprobará al nuevo titular de la corporación policial.

Por la mañana, había trascendido, que el jefe policial renunciaría a la SSP municipal, por falta de respaldo de la alcaldesa, Adela Román Ocampo, que se dio a conocer en una carta difundida en redes sociales, por presuntos policías municipales.

En parte del texto que iba dirigido a la opinión pública, sector empresarial, educativo y ciudadanos, se leía "La delincuencia ha bajado porque la Policía Municipal la está combatiendo, de lo contrario, desde el momento que renuncie el capitán, Ofelio, y pongan a otro secretario, se realizará un paro laboral, donde ningún policía saldrá a las calles, porque no habrá respaldo ", advirtieron los presuntos policías.

Asimismo, en el texto, se reclamó a la alcaldesa que" no es posible que por un berrinche partidista, usted, quiera echar abajo todo el trabajo que hacemos nosotros los policías al arriesgar nuestras vidas por proteger al pueblo de Acapulco de la delincuencia ".

Hicieron un llamado en el texto," a todas las autoridades de los tres niveles de gobierno, a que no se dejen llevar por mantas que no tienen nada que ver y no reflejan la realidad. La Secretaría de Seguridad Pública está haciendo bien su trabajo, bajo el liderazgo del capitán, Ofelio Romualdo Aguilar Carmona ".

El pasado 15 de octubre del 2019, el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Acapulco, el Capitán de Marina, Gerardo Rosas Azamar, presentó su renuncia a la corporación policial, luego de siete meses en el cargo, y en su lugar quedó, como encargado de despacho, Ofelio Romualdo Aguilar Carmona, quien era el director general de la Policía Municipal.