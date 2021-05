Presenta Evelyn Salgado propuesta de gobierno y cierra campaña

Con la presencia de militantes y simpatizantes de Morena de las 7 regiones del estado, la candidata a la gubernatura de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, cerró su campaña política y convocó a todos a salir a votar este 6 de junio para que llegue la Cuarta Transformación a este estado suriano.

En medio de porras y cantos, la abanderada de Movimiento de Regeneración Nacional hizo acto de presencia en el templete que se colocó sobre ambos carriles de la costera Miguel Alemán, en donde presentó los cinco ejes de su proyecto de gobierno. Estado Cierra campaña Evelyn Salgado en Chilpancingo

Entre estos destacó el turismo sustentable, que consiste en certificar los servicios turísticos con estándares de calidad, nacional e internacional, también se garantizará el cuidado y la protección de la vida marina y los manglares, "nos vamos asegurar que nuestras playas sean los destinos más atractivos y competitivos y seguros".

En materia de salud, dijo que hay muchos centros de salud y hospitales, pero no cuentan con insumos médicos no tienen personal médico, por ello hará una evaluación de las carencias que existen en los hospitales regionales y comunitarios, así como los centros de salud que no estén operando para ponerlos en marcha, equipar y ampliar las unidades médicas que dependan de la Secretaria de Salud, los cuales contarán con medicamentos y atenderán las 24 horas a la población.

La "Torita" como aparecerá en la boleta electoral, también hizo un reconocimiento a los héroes y heroínas que están en la primera línea de batalla atendiendo a los enfermos que se contagiaron de la pandemia del Covid-19, a quienes les hizo el compromiso que como gobernadora tendrá todo su apoyo el sector salud.

Además, dijo, que será promotora de la educación y no quedará ni un niño ni una niña fuera de las aulas, tampoco los jóvenes quedarán sin oportunidades de que estudien y las maestras y los maestros tendrán las herramientas necesarias para seguir transformando vidas, por eso se equiparan y recibirán mantenimiento todas las escuelas, así como otorgar becas a los estudiantes y apoyos a los deportistas guerrerenses.

Evelyn Salgado Pineda, anunció que se dará una capacitación constante y mejores salarios para las maestras y maestros, así como una pensión digna a los docentes que se jubilen y se pensionen, "si al diálogo y no represión al magisterio guerrerense. Este gobierno no será de represión y si de respeto a la libre expresión. Se creará la subsecretaría de educación indígena y afromexicanos, porque tenemos una deuda histórica".

En lo que respecta a la seguridad, dijo que: "no seremos testigos inmóviles ni echaremos culpas. Este nuevo gobierno asumirá un papel activo en la construcción de la paz y la seguridad, así como la prevención del delito. Vamos a pacificar el estado con conciliación y diálogo, con unidad y sin represión alguna, va a tener una coordinación con el gobierno federal, la Marina, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del estado y, por supuesto, con la policía estatal".

Aseguró que el personal de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, se le va a capacitar y a dotarlos de herramientas, así como otorgarles las prestaciones y mejores salarios, para serenar al estado, atacando la pobreza y dándoles oportunidades a las y los guerrerenses, por eso trabajará para recuperar el bienestar del pueblo.

Mientras que el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio y el secretario general en funciones de dirigente estatal de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña, coincidieron que se deben preparar para cuidar las casillas y defender el voto ciudadano, pero también invitaron a toda la militancia a salir a votar sin miedo y no permitir que llegue de nuevo la derecha, por eso pidieron votar 4 de 4 para que llegue con Evelyn Salgado Pineda la Cuarta Transformación a Guerrero.