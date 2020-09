Presenta Adela Román segundo informe de gobierno

En medio de un ambiente de reclamos y reproches por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos y una aparente precampaña electoral rumbo al proceso del 2021, la presidenta de Acapulco Adela Román Ocampo, presentó su segundo informe de gobierno.

En una sesión solemne de cabildo sin precedentes realizada en las instalaciones donde se construye el nuevo palacio de gobierno en el centro de la ciudad y la cual tienen dos años detenida, la alcaldesa destacó que pese a las críticas y la violencia política en su contra, con resultados, se está demostrando que la transformación en Acapulco está en marcha

Carlos Ortiz | El Sol de Acapulco

En su informe de más de 20 hojas que leyó ante los escasos asistentes que fueron invitados y a un reducido y selectivo ingreso de representantes de los medios de comunicación, la presidenta destacó las acciones que se han realizado desde el pasado mes de abril para enfrentar la pandemia del Covid-19.

Entre estas, los 32 operativos para retirar ambulantes, para dispersar a las 17 mil 400 personas de la vía pública en el momento de la crisis sanitaria, además de haber destacado que su gobierno fue el primero en haber implementado acciones preventivas.

El funcionamiento de las 35 cocinas comunitarias que fueron financiadas en su totalidad por el gobierno municipal, y agradeció al gobernador Héctor Astudillo Flores por su ayuda con tres cocinas más, que gestiono con las fuerzas armadas.

Carlos Ortiz | El Sol de Acapulco

Dijo a sus críticos y opositores “que los acapulqueños, no se rinden, no se vencen, ni se venden, estamos preparados y no dejaremos que el gobierno se la cuarta transformación se detenga, con resultados demostramos que la transformación está en marcha", destacó la primera edil de la ciudad.

Resaltó también, las dos magnas obras que realizará su administración como el puente elevado en la Ruiz Cortines y Rivera Integral La Sabana, las cuales aseguró se terminarán antes de que concluya su gobierno.

Carlos Ortiz | El Sol de Acapulco

En su discurso señaló que nunca más un Acapulco y un Guerrero con impunidad y falta de ley, por lo que se seguirá trabajando de manera coordinada con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, quien ha respondido de manera favorable a los acapulqueños con portantes obras en las colonias de mayor pobreza y marginación.

En cuanto al tema de la seguridad pública, Román Ocampo, dijo que a partir del inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha disminuido la violencia en Acapulco y Guerrero.

"Hoy según datos, Acapulco está en el lugar número 20 a nivel nacional, ha salido de los primeros lugares de las ciudades más violentas, la recuperación de la paz pública, ha sido el resultado del trabajo de un buen gobierno emanado de la cuarta transformación".

Señaló que la reducción en delitos dolosos este año en comparación al 2019, es de un 43 por ciento, en el robo de vehículos es de un 40.4 por ciento, mientras que en el robo a casa habitación y transeúntes en un 9.7 por ciento.

Al retomar el tema de la Capama, Adela Román Ocampo, dijo que está dependencia requiere de una cirugía mayor y su gobierno, no se detendría ante el problema que se fue incrementando ante la corrupción en la que se trabajaba en administraciones pasadas.

Carlos Ortiz | El Sol de Acapulco

Reconoció, que la tarea es enorme en Acapulco, pero los avances que se tienen son inefables, y aseguró que es necesario iniciar una revolución municipalista para que salgamos del retroceso social en el que nos han mantenido los gobiernos neoliberales.

Por último, indicó que Acapulco y Guerrero serán rescatados porque los acapulqueños y guerrerenses, no se acobardan ante la adversidad.