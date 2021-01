Preparan iniciativa para sancionar a funcionarios que no respeten protocolo de vacunación

El grupo parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) preparan una iniciativa para sancionar a los servidores públicos que aprovechen sus cargos para vacunarse sin respetar el orden que aplican las autoridades del Sector Salud.

Así lo dio a conocer en conferencia de prensa el diputado de Morena, Moisés Reyes Sandoval, quien explicó que después de los casos de "agandalle" documentados en los medios de comunicación, se acordó preparar una iniciativa que frene estos casos.

Dijo que lamentablemente la pandemia del Covid-19, sigue amenazando la salud de los guerrerenses, por lo que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha un plan nacional de vacunación, que privilegia primero al personal médico que está en la primera línea de batalla.

El legislador Reyes Sandoval, sin embargo, denunció que algunos servidores públicos han aprovechado sus cargos para vacunarse y le quitan el derecho a quienes diariamente exponen la vida atendiendo a los enfermos de la pandemia.

Aclaró que todavía no definen los días de cárcel ni la sanción económica, aunque no será severa, pero sí sentará las bases para que respeten el orden para recibir el biológico, porque quien no lo hace incurre en un delito equiparable a la corrupción.

Por lo que indicó que la van a enriquecer y presentarán esta iniciativa a sus pares, para su análisis, discusión y en su caso, aprobación.