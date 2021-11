Preocupa a turistas la situación en Acapulco

El presidente de la Asociación de Hoteleros y Restauranteros del Acapulco Tradicional, Francisco Aguilar, dijo que los turistas antes de reservar para planear sus días de descanso en este destino de playa, preguntan cómo está "la situación" en el puerto al enterarse que se han registrados hechos de violencia.

Sin embargo, los hoteleros tratan de minimizar los hechos y les dicen a los turistas que son ataques que se dan entre grupos delincuenciales, fuera de la zona turística y que c en los visitantes no se meten.

“Tratamos de minimizarlo para que no se alarme el turista. Los turistas al reservar su habitación preguntan cómo está Acapulco porque vieron en las noticias que se presentaron hechos de violencia y nosotros les damos respuesta, tratamos de suavizar las cosas porque si la situación está mucho más difícil ”, Dijo.

Dijo que los hoteleros del Acapulco Tradicional han estado esperando este puente del 20 de noviembre y tienen esperanza de que el turismo.

Comentó que el pronóstico de reservación se tiene en un 40% y algunos turistas llegan sin reservación, por lo que se espera que la ocupación hotelera suba al 80 por ciento .

El dirigente hotelero dijo que dos días de violencia sí hizo la imagen de Acapulco por lo que exigió a las autoridades "mano dura" contra la delincuencia.

“Lo que nosotros pedimos como turisteros es que haya mayor seguridad si no hay seguridad no hay turismo, eso es algo que tenemos que grabarnos por eso necesitamos que las autoridades ya dejen esa tontería de abrazos y no balazos y que ya se pongan a trabajar como se debe ”, precisó.

El empresario advirtió que si los problemas de violencia los dejan crecer más la situación se pondrá más difícil y no sólo en Acapulco, pues recordó que algunos estados estaban muy "tranquilos", sin embargo ahora es muy impresionante el problema de inseguridad en la que están inmersas.

Dijo que si las autoridades no hacen algo en materia de seguridad se pone en riesgo las vacaciones decembrina.