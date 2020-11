Posible llegada de aplicaciones de transporte divide opinión de acapulqueños

La denuncia de líderes transportistas de que ya opera el servicio de Uber en Acapulco, dividió opiniones entre los usuarios, pues mientras algunos lo catalogaron como caro, otros consideraron que es más seguro.

En un sondeo de opinión entre algunos usuarios del transporte público, aunque admitieron que no tenían conocimiento de que ya opere el Uber en Acapulco, así como el Didi y Globy, consideraron que la tarifa de este servicio es caro y con la crisis económica, pocos lo pueden pagar. Local Transportistas no permitirán ingreso de Uber, Globy o DiDi en Acapulco

Roslyng Marin Stephens, de oficio empleada municipal, quien diario se traslada de la zona suburbana al centro de la ciudad, dijo que hasta donde sabe, este servicio es caro, por ejemplo si paga 17 o 19 pesos por el taxi colectivo amarillo, por el Uber se desembolsa hasta 50 pesos.

Por lo que es mejor utilizar el Acabus o el taxi colectivo amarillo, que tiene un costo más accesible a su economía y además, todavía no opera en el puerto de Acapulco.

Mientras, que Adrián Mateo Ruiz, dijo que no es conveniente que se autorice un nuevo servicio de transporte, porque hay demasiados taxis en la ciudad, ya no es posible circular en las principales vialidades del puerto, por lo que, desde su particular punto de vista, con el transporte que se tiene, es suficiente.

Coincidió, que en estos momentos de crisis económica por la pandemia del Covid-19, lo que quieren es que esto ya termine para retornar a la nueva normalidad.

Mientras que Tomás Gutiérrez Álvarez, refirió que el Uber, es un servicio de transporte seguro, que cobra una tarifa especial por traslado, pero no opera todavía en Acapulco, pero no es conveniente, porque hay saturación de rutas.

Afirmó que no existen condiciones para que opere en este destino de playa, a pesar de las ventajas que ofrece, al menos así lo ha constatado en la ciudad de México, en donde ha sido referente de un buen servicio y es más seguro.