¿Por qué se escapan de la Villa de las Niñas?

A escasos quince días de haberse escapado se las instalaciones de las "Villa de las Niñas", albergue que administra el DIF Acapulco, familiares de Jade Brisaí, de 11 años de edad, aseguran que existe el temor de que la menor, vuelva a salir del albergue y caiga en manos de delincuentes que la obliguen hacer cosas que ella no quiera.

Al asistor a uja vista al aobergue ubicado en la colonia Progreso, Silvia Vegas Dorantes, tía de la menor Jade Brisaí, dijo que solicitó a las autoridades del DIF, que le dieran a conocer las causas que motivaron a su sobrina escaparse de la Villa de las Niñas, sitio a donde llegó hace un año.

"Lo que nos preocupa como familia, es que ella vuelva a escaparse y pueda caer en manos de la delincuencia, que la obliguen hacer cosas que ella no quiera, sobre todo por mi sobrina, la dejado en claro que no quiere estar más en este lugar donde hay reglas que supuestamente los encargados del albergue mi sobrina no cumple", expresó.

Dijo que les informaron que desde la llegada al albergue, Jade ha mostrado una conducta de rebeldía y de negatividad al no querer seguir estando en las instalaciones de la Villa de las Niñas.

Abundó que en estos momentos, como familia no puede iniciar ningún procedimiento para tener la custodia de la menor, pero si podrá iniciar un proceso de visitas supervisadas a su sobrina al interior de la Villa de las Niñas.

Jade Brisaí, se escapó el pasado siete de julio de la Villa de las Niñas, junto a Adriana de 15 años de edad, quien aún se encuentra desaparecida.