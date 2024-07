Por la violencia, habitantes de Acapulco temen salir a las calles

Habitantes de distintas colonias del puerto de Acapulco que en los últimos tres meses han sido testigos de la imbatible crisis de violencia que enfrenta la ciudad ante la pelea entre grupos criminales, teme que a pesar de la captura de más de 20 sujetos a quienes les atribuyen ser generadores de violencia y asesinados, continúe la ola delictiva y temen salir de casa.

En algunos de los casos, las personas consultadas sobre la situación y los operativos que implementan las fuerzas de seguridad como el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y las policías locales, la criminalidad siga haciendo de las suyas provocando que las corrientes turísticas se ahuyenten en estas vacaciones.

La señora Quetzal Domínguez opinó que como mujer se siente más vulnerable al salir a las calles del puerto, pues a todas horas se viven hechos de violencia y a pesar de que se tengan más elementos de seguridad estos no hacen mucho.

“Soy la persona insegura al andar en las calles, yendo al trabajo, andando con la familia no se puede todo está peligroso, pensé que todo iba a estar bien, pero todo sigue igual con la violencia. Los policías no hacen su trabajo, aunque hay muchos no hacen nada”.

El señor Alfonso Orihuela vecino de la colonia Ciudad Renacimiento dijo que salen con miedo, pero por la necesidad de trabajar y que a pesar de la vigilancia de diferentes corporaciones los hechos continúan.

“Realmente uno no está seguro, porque estando militares pasan las cosas y que según qué en la Costera hay más seguridad hay más de todo y en otras colonias está peor”.

Por su parte, el estudiante Dilan Duarte dijo que evita salir mucho y si lo hace es cerca de la Costera, como a algunas plazas ya he es en esos lugares donde se siente más seguro.

“Cuando estaban más policías en Acapulco por Otis, si me sentí poco más seguro, pero no va a haber mucho cambio si llegan más elementos”, opinó.

Finalmente, la señora Karina Martínez quien trabaja en la zona turística mencionó que si se tiene más apoyo policial “estaremos mejor, Acapulco es muy bonito hay que cuidarlo y protegerlo, pero hay que pedirle al presidente que apoye un poco más a Acapulco”.

La crisis de inseguridad que atraviesa Acapulco ha dejado la semana más violenta del año 2024, del 1 al 7 de julio sumando 30 personas asesinadas, registrando sólo el fin de semana de sábado 6 y domingo 7; 12 homicidios, contabilizando 370 homicidios en lo que va del mes de enero a la fecha.